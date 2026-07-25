Regione Sardegna | 83,5 milioni per riqualificare le scuole

La Regione Sardegna ha stanziato 83,5 milioni di euro per riqualificare gli edifici scolastici. Le risorse provengono dal Piano FSC 2021-2027 e dal Piano straordinario Iscol@. L’obiettivo è migliorare sicurezza, efficienza e qualità delle scuole. I fondi saranno distribuiti tramite un avviso rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane.

La Regione Sardegna stanzia 83,5 milioni di euro per migliorare sicurezza, efficienza e qualità degli edifici scolastici. Le risorse rientrano nella programmazione FSC 2021-2027 e nel Piano straordinario Iscol@ e saranno assegnate tramite un avviso rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma ARES dal 23 settembre al 23 ottobre. L’iniziativa è coordinata dall’Unità di Progetto Iscol@, che affianca gli enti locali nelle fasi tecniche e amministrative e monitora l’avanzamento degli interventi. La Regione prevede inoltre misure per le scuole dell’infanzia e i poli 0-6, per il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche e per sostenere le spese di progettazione e le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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