Il Comune ha avviato un piano da 7 milioni di euro per riqualificare le scuole del territorio. Durante l’estate sono stati programmati interventi di ristrutturazione e miglioramento degli edifici scolastici, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica, la sostenibilità e il comfort degli ambienti. I lavori riguardano diverse strutture, con cantieri attivi durante la pausa estiva per minimizzare le interruzioni delle attività scolastiche. L’intervento prevede anche l’installazione di nuovi impianti e sistemi tecnologici.

Un’estate di cantieri per trasformare le scuole di Cernusco in edifici più efficienti, sostenibili e confortevoli. Il Comune ha avviato un piano di interventi da oltre 7 milioni di euro che interesserà istituti e plessi– Mosè Bianchi, don Milani, medie in piazza Unità d’Italia, infanzia di via Dante Alighieri, elementare di via Manzoni e asili don Milani e Lazzati-Martini - tra luglio e settembre, con lavori su serramenti, cappotti termici, illuminazione a led, centrali termiche, sistemi di climatizzazione e fotovoltaico. L’operazione rientra nella concessione affidata a Carbotermo, che comprende anche la gestione degli impianti comunali per i prossimi quindici anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole, le grandi manovre. Piano da 7 milioni di euro per riqualificare i plessi

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