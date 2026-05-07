Da Regione Lombardia oltre 5,5 milioni per riqualificare le aree delle stazioni ferroviarie di Treviglio e Verdello

Regione Lombardia ha stanziato più di 5,5 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle aree intorno alle stazioni ferroviarie di Treviglio e VerdelloDalmine. I fondi sono stati assegnati con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture nelle zone interessate. La decisione riguarda esclusivamente interventi di riqualificazione e non include altri aspetti legati alle stazioni o ai servizi ferroviari.

Treviglio. Regione Lombardia mette in campo oltre 5,5 milioni di euro per riqualificare le aree attorno alle stazioni ferroviarie di Treviglio e VerdelloDalmine. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità delle stazioni, facilitare l’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto e potenziare i collegamenti ciclopedonali. A Treviglio sono destinati circa 3 milioni di euro, a Verdellino 2,6. I due comuni sono risultati tra i vincitori del bando regionale ‘Multimodale Urbano’, finanziato nell’ambito del PR FESR Lombardia 2021–2027, il programma europeo che supporta le politiche infrastrutturali di sviluppo sostenibile. Complessivamente a livello lombardo sono 10 le iniziative beneficiarie del contributo, per un totale di oltre 60 milioni di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Qualche TSR serale nella STAZIONE di RHO su S5 e S6 Notizie correlate Leggi anche: Romani (Regione Lombardia): "Riqualificare aree dismesse è possibile" Leggi anche: Poliambulatori e centri specialistici nelle aree ferroviarie dismesse: la Regione mette sul piatto 40 milioni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Design Week 2026, oltre 800.000 presenze provenienti da 167 Paesi; Sport, Regione Lombardia aumenta di 250 mila euro per manifestazioni sui territori; Teatro Grande di Brescia: un 2025 da record con oltre 137.000 presenze; Regione Lombardia punta sullo sport: stanziati altri 250mila euro -. Da Regione Lombardia oltre 5,5 milioni per riqualificare le aree delle stazioni ferroviarie di Treviglio e VerdelloIl bando ‘Multimodale Urbano’, Terzi: Treno, trasporto pubblico locale e percorsi ciclopedonali devono dialogare in modo efficiente ... bergamonews.it Lombardia, fondi per fermare lo spopolamento e aiutare l'economia localeNell'ambito della Strategia regionale 'Agenda del Controesodo 2021-2027', che ha come obiettivo il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratt ... ansa.it Lavoro o Famiglia Entrambi! Regione Lombardia sostiene le donne che rientrano al lavoro con un contributo di 400€ al mese per un anno, tramite un voucher per le spese di baby-sitting o assistenza familiare. Un aiuto concreto per chi si prende cura d - facebook.com facebook