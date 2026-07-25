Il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento del Bilancio di previsione 2026-2028 dopo tre giorni di discussioni. La maggioranza di centrodestra ha votato a favore. Tra le misure approvate ci sono fondi destinati al contrasto della crisi climatica e l’introduzione di treni gratuiti per la polizia locale. La decisione riguarda le risorse per il triennio e le priorità di spesa della regione.

Il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. L’approvazione è avvenuta ieri, dopo tre giorni di braccio di ferro, con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra. Le opposizioni hanno votato contro, Futuro Nazionale non ha partecipato al voto. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il suo vice con delega al Bilancio, Marco Alparone sottolineano come la manovra confermi "l’invarianza della pressione fiscale come tratto distintivo dell’azione regionale, dimostrando che è possibile sostenere le politiche e le scelte strategiche senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regione, le scelte del Bilancio. Dal fondo contro la crisi climatica ai treni gratis per la polizia locale

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