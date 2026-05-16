Potenziate le pattuglie della polizia locale contro lo spaccio ai Grassi Lunghi

La polizia locale di Ballabio ha rafforzato le pattuglie impegnate contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona dei Grassi Lunghi. Questa decisione segue una serie di operazioni di successo realizzate negli ultimi anni nella strada per Morterone, in località Valpozza e sui primi tornanti della Ballabio Resinelli. La presenza delle forze dell’ordine in queste aree è stata intensificata per monitorare e prevenire attività illegali, con un intervento coordinato sotto la guida del comandante Marco Maggio.

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