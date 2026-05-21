Niente confronto sindacati contro la giunta Le scelte sull’avanzo di bilancio sotto accusa

Le trattative tra sindacati e amministrazione si sono interrotte senza un confronto sulle decisioni riguardanti l'avanzo di bilancio. La mancanza di dialogo tra le parti è stata commentata come inaccettabile da parte dei rappresentanti sindacali, evidenziando l’assenza di un momento di discussione prima delle scelte adottate dalla giunta. La questione riguarda le modalità con cui sono state prese le decisioni e la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"E’ mancato il confronto per avanzare proposte sull’avanzo di bilancio. La cosa è inaccettabile". Dura e senza troppi giri di parole la reazione di Cgil, Cisl e Uil dopo l’incontro con l’amministrazione comunale avvenuto dopo la richiesta dei sindacati di poter avere un momento di dialogo sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio. "Senza una esplicita sollecitazione – commentano – quel confronto non si sarebbe svolto, nonostante l’amministrazione comunale abbia sottoscritto un protocollo con Cgil, Cisl e Uil che prevede modalità di confronto preventive e partecipate sui temi di maggiore rilevanza sociale ed economica per il territorio". Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente confronto, sindacati contro la giunta. Le scelte sull’avanzo di bilancio sotto accusa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française Sullo stesso argomento Le femministe sotto accusa. È scontro sull’archiviazioneSi combatterà a metà settembre davanti alla gip del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, la battaglia giudiziaria contro l’archiviazione chiesta dalla... GF VIP 8, Renato Biancardi sotto accusa: le rivelazioni intime sull’ex moglieIl GF VIP è al centro di nuove polemiche dopo le dichiarazioni di Renato Biancardi sull’ex moglie. Gli stipendi arrivano con tre giorni di ritardo. Sindacati contro TrottaNiente stipendio, per tre lunghi giorni fino a ’lieto fine’ arrivato solo ieri mattina. Tirano un sospiro di sollievo i dipendenti di Trotta bus service (che ha in appalto alcune linee del trasporto ... lanazione.it NATUZZI SINDACATI Vertenza Natuzzi, sindacati contro l’aumento della cassa integrazione: No all’80%Si è concluso con un rinvio al 19 maggio il tavolo convocato al Ministero sulla richiesta avanzata da Natuzzi di modificare la Cigs ... statoquotidiano.it