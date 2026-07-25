Redditi del figlio minorenne quando vanno dichiarati dai genitori e quando a nome del minore
I redditi di un minore devono essere dichiarati dai genitori solo in alcuni casi. La regola varia in base alla natura dei beni o dei diritti da cui derivano, e all’eventuale usufrutto legale. Se i redditi derivano da beni di proprietà del minore, devono essere indicati nella dichiarazione a suo nome. Quando invece i redditi sono collegati a beni di proprietà dei genitori o usufruiti da loro, la dichiarazione può essere a nome dei genitori.
I redditi percepiti da un figlio minorenne non devono essere sempre inseriti nella dichiarazione dei genitori. Il criterio dipende dalla natura dei beni o dei diritti da cui derivano e dall’eventuale applicazione dell’usufrutto legale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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