Pannelli solari a casa vanno dichiarati i guadagni al Fisco | quando e quanto si paga
I guadagni derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da pannelli solari devono essere dichiarati al Fisco. La legge prevede che, se si vende energia in più rispetto a quella consumata in casa, si generano redditi soggetti a tassazione. La dichiarazione deve essere presentata nelle apposite sezioni del modello fiscale, e l’ammontare da pagare dipende dal livello di guadagno ottenuto.
Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa permette di ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, di ottenere un guadagno dalla cessione dell’energia elettrica prodotta e non consumata. Tuttavia, quando si ricevono somme dal Gestore dei servizi energetici (Gse), queste devono essere dichiarate al Fisco e se sono soggetti a tassazione, ma non sempre. Infatti, le regole cambiano a seconda della potenza dell’impianto, la destinazione dell’energia prodotta, la modalità con cui viene ceduta alla rete e la natura del soggetto che percepisce i compensi. A chiarire quali sono gli adempimenti necessari in sede di dichiarazione dei redditi è stato proprio il Gse, rendendo note le nuove linee guida. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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