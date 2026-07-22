Pannelli solari a casa vanno dichiarati i guadagni al Fisco | quando e quanto si paga

Da quifinanza.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I guadagni derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da pannelli solari devono essere dichiarati al Fisco. La legge prevede che, se si vende energia in più rispetto a quella consumata in casa, si generano redditi soggetti a tassazione. La dichiarazione deve essere presentata nelle apposite sezioni del modello fiscale, e l’ammontare da pagare dipende dal livello di guadagno ottenuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa permette di ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, di ottenere un guadagno dalla cessione dell’energia elettrica prodotta e non consumata. Tuttavia, quando si ricevono somme dal Gestore dei servizi energetici (Gse), queste devono essere dichiarate al Fisco e se sono soggetti a tassazione, ma non sempre. Infatti, le regole cambiano a seconda della potenza dell’impianto, la destinazione dell’energia prodotta, la modalità con cui viene ceduta alla rete e la natura del soggetto che percepisce i compensi. A chiarire quali sono gli adempimenti necessari in sede di dichiarazione dei redditi è stato proprio il Gse, rendendo note le nuove linee guida. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Fisco.

pannelli solari a casa vanno dichiarati i guadagni al fisco quando e quanto si paga
© Quifinanza.it - Pannelli solari a casa, vanno dichiarati i guadagni al Fisco: quando e quanto si paga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guadagni da OnlyFans non dichiarati, la stangata all’influencer: «Oltre 140mila euro nascosti al Fisco»

La cartomante in provincia di Avellino si fa pagare in nero: guadagni mai dichiarati per oltre 130mila euroUna cartomante di Solofra, in provincia di Avellino, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza per aver incassato oltre 130mila euro in nero, senza...

Temi più discussi: Il boom del solare spinge anche le batterie per la casa; Migliori pannelli fotovoltaici: guida all’acquisto (2026); Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; L'Ue spinta verso l'ibridazione per non sprecare energia pulita.

pannelli solari a casaPannelli solari a casa, vanno dichiarati i guadagni al Fisco: quando e quanto si pagaGuida alla tassazione dei proventi da fotovoltaico: dalle somme esenti ai guadagni soggetti a Irpef e reddito d’impresa secondo il Gse ... quifinanza.it

pannelli solari a casaPannelli solari sul tetto, casa più fresca e meno eco-ansia: i benefici nascostiÈ dimostrato che i pannelli solari aiutano a mantenere le abitazioni più fresche durante le temperature estreme e possono persino aumentarne il valore. View on euronews ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web