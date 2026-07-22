Chi riceve la Naspi e non ha altri redditi deve presentare la dichiarazione dei redditi se il reddito complessivo supera una certa soglia. L’obbligo si verifica generalmente quando il totale dei redditi supera i 8.174 euro annui, altrimenti si è esonerati. La soglia può variare in base a specifiche condizioni e detrazioni. La dichiarazione è richiesta anche in presenza di redditi diversi dalla Naspi, come eventuali affitti o altri lavori occasionali.

Il passaggio dal lavoro dipendente alla disoccupazione è un momento delicato. Oltre alle ovvie preoccupazioni legate alla ricerca di una nuova occupazione e alla gestione del budget familiare, ce n’è una di natura squisitamente burocratica che spesso viene sottovalutata, per poi presentare il conto mesi dopo: il rapporto tra la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la dichiarazione dei redditi. Molti contribuenti commettono l’errore di considerare l’indennità erogata dall’Inps come una sorta di “ sussidio esentasse “, una somma netta che non fa cumulo con gli altri guadagni. Non è così. Per il fisco italiano, la NASpI è a tutti gli effetti un reddito imponibile, equiparato e assimilato a quello da lavoro dipendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è disoccupato e prende la Naspi deve fare la dichiarazione dei redditi? Quando scatta l’obbligo e quando si è esonerati

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TUTORIAL NASpI 2026: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA STEP BY STEP

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