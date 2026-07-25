Aveva regalato migliaia di euro ad una donna che conosceva da tempo e con cui aveva riallacciato un rapporto dopo la morte della moglie. In principio poche somme, utili a pagare qualche bolletta, lievitate poi fino a salire anche a 12mila euro al mese e culminate con l’acquisto di una casa. Lui era un 90enne originario di Lugo, deceduto nel 2025. Lei è una cinquantenne albanese di origine ma da tempo residente in Italia. Si erano conosciuti parecchi anni fa per motivi di lavoro e poi si erano persi di vista. Poi dopo aver elaborato il lutto della dolorosa perdita della coniuge, l’anziano e la donna si erano rivisti e lei aveva iniziato a sfogarsi sulle condizioni economiche precarie che l’avrebbero afflitta non permettendole di mantenere la propria abitazione e più in generale di non arrivare alla fine del mese. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ravenna, resta vedovo e inizia a frequentare l'amica più giovane di 40 anni: «Truffato, lei ha comprato una casa con i suoi soldi. Prendeva fino a 12mila euro al mese»

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