Ravenna resta vedovo e inizia a frequentare l' amica più giovane di 40 anni | Truffato lei ha comprato una casa con i suoi soldi Prendeva fino a 12mila euro al mese
Un uomo di Ravenna, vedovo, ha iniziato a frequentare un’amica di 40 anni più giovane. Dopo averle regalato migliaia di euro, inizialmente per pagare bollette, le somme sono aumentate fino a 12 mila euro al mese. La donna ha acquistato una casa con quei soldi, secondo quanto riferito dall’uomo, che si sente truffato. La vicenda riguarda un rapporto iniziato dopo la morte della moglie, con l’uomo che ha accusato la donna di aver approfittato della sua fiducia.
Aveva regalato migliaia di euro ad una donna che conosceva da tempo e con cui aveva riallacciato un rapporto dopo la morte della moglie. In principio poche somme, utili a pagare qualche bolletta, lievitate poi fino a salire anche a 12mila euro al mese e culminate con l’acquisto di una casa. Lui era un 90enne originario di Lugo, deceduto nel 2025. Lei è una cinquantenne albanese di origine ma da tempo residente in Italia. Si erano conosciuti parecchi anni fa per motivi di lavoro e poi si erano persi di vista. Poi dopo aver elaborato il lutto della dolorosa perdita della coniuge, l’anziano e la donna si erano rivisti e lei aveva iniziato a sfogarsi sulle condizioni economiche precarie che l’avrebbero afflitta non permettendole di mantenere la propria abitazione e più in generale di non arrivare alla fine del mese. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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