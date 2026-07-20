Stipendi statali fino a 464 euro in più al mese | chi guadagna di più e quando arrivano gli aumenti
I dipendenti delle Funzioni centrali riceveranno fino a 464,49 euro in più al mese grazie agli ultimi aumenti salariali. Per gli altri dipendenti pubblici, l’incremento massimo si aggira oltre i 408 euro mensili. Gli aumenti sono stati confermati in vista dei rinnovi contrattuali nella Pubblica amministrazione, che coinvolgono diverse categorie di lavoratori statali.
Oltre 408 euro in più al mese, con un picco di 464,49 euro per i dipendenti delle Funzioni centrali. È il dato che riaccende l’attenzione sugli stipendi statali e sulla lunga stagione dei rinnovi contrattuali nella Pubblica amministrazione. La cifra, però, deve essere letta correttamente. Non significa che tutti i dipendenti pubblici troveranno improvvisamente 408 euro in più nella prossima busta paga. È il risultato della somma degli incrementi medi prodotti da più contratti collettivi, relativi ai trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027. Una parte degli aumenti è quindi già stata riconosciuta, un’altra è stata anticipata attraverso l’indennità di vacanza contrattuale e un’altra ancora dipende dalla conclusione delle trattative in corso. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Faccio presente che le maggiori voci di spesa dell'Italia non sono gli stipendi degli statali oppure le pensioni; e neanche la sanità. Sono le DECISIONI SBAGLIATE! (come la permanenza nell'Unione Europea, la rinuncia ad una valuta nazionale, l'aver implem x.com
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