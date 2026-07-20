Oltre 408 euro in più al mese, con un picco di 464,49 euro per i dipendenti delle Funzioni centrali. È il dato che riaccende l’attenzione sugli stipendi statali e sulla lunga stagione dei rinnovi contrattuali nella Pubblica amministrazione. La cifra, però, deve essere letta correttamente. Non significa che tutti i dipendenti pubblici troveranno improvvisamente 408 euro in più nella prossima busta paga. È il risultato della somma degli incrementi medi prodotti da più contratti collettivi, relativi ai trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027. Una parte degli aumenti è quindi già stata riconosciuta, un’altra è stata anticipata attraverso l’indennità di vacanza contrattuale e un’altra ancora dipende dalla conclusione delle trattative in corso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Stipendi statali, fino a 464 euro in più al mese: chi guadagna di più e quando arrivano gli aumenti

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