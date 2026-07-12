Un giovane con disabilità al 100%, studente pisano, ha scritto alla redazione per segnalare di aver atteso tre anni un alloggio dal Comune. LeonardoMaria, 35 anni, laureato in Storia dell’Arte e Beni culturali e recentemente iscritto a Filosofia, chiede una soluzione abitativa.

Pisa, 12 luglio 2026 – Leonardomaria, 35 anni, si è laureato in Storia dell’Arte e Beni culturali e si è appena iscritto a Filosofia. È uno studente pisano con disabilità al 100% che ha scritto alla nostra redazione perché “da tre anni attende una casa”. “Abitavamo a Viterbo – spiega la madre, la signora Marina – Abbiamo cambiato residenza e nel 2023 mio figlio ha presentato la domanda per l’emergenza abitativa al Comune di Pisa: mio marito ha 85 anni”. “Nel frattempo – prosegue – grazie all’Università di Pisa e al Diritto allo studio, ha ottenuto un alloggio in via Garibaldi. Ma ad agosto e dicembre dobbiamo lasciare questa soluzione e trovare un’alternativa, un albergo che dobbiamo pagare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attende una casa da tre anni, l’appello del giovane al Comune. Ha una disabilità al 100%

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