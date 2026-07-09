Sigfrido Ranucci sul rapporto con Valter Lavitola tanti massoni in Parlamento è una scatola nera del Paese
Sigfrido Ranucci torna a parlare di Valter Lavitola e denuncia la presenza di massoni in Parlamento. Intervistato da Esperia a Villafranca Veronese, al termine del suo spettacolo in teatro, il conduttore di Report ha detto di non essere pentito dell’amicizia con Lavitola e ha poi citato i trascorsi nella massoneria di quest’ultimo, senza risparmiare alcune frecciate all’intervistatore. Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Ranucci: “Lavitola è un po’ la scatola nera del Paese” I commenti di Monteleone e Dettori alle parole di Ranucci Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Secondo i magistrati della Procura di Roma, Valter Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sigfrido Ranucci e Lavitola, l'amicizia che nasconde un giallo
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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.
Temi più discussi: Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Sigfrido Ranucci ha detto di considerare Valter Lavitola un amico vero; Attentato Ranucci, Lavitola ai Pm: Non sono stato io e non ho idea del movente; Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro.
Le indagini sull'attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci stanno facendo emergere un'ipotesi inquietante, secondo cui il mandante dell'attentato sarebbe il noto faccendiere pregiudicato Valter Lavitola, legato da un rapporto di grande amicizia con il giornalist facebook
Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola: un rapporto di amicizia profondo, parole di affetto, difese pubbliche e domande ancora aperte. Chi è davvero Lavitola? E perché uno dei più noti giornalisti d’inchiesta italiani ha coltivato per anni un legame così stretto con un - X x.com
Sigfrido Ranucci: Non nascondo un certo stordimento perché con Valter Lavitola abbiamo un rapporto di amiciziaSigfrido Ranucci sull'amicizia con Valter Lavitola: Sono certo che, se dovessero emergere delle sue responsabilità, quell'attentato non era finalizzato a fare del male a me e alla mia famiglia. Di qu ... la7.it
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