Sigfrido Ranucci torna a parlare di Valter Lavitola e denuncia la presenza di massoni in Parlamento. Intervistato da Esperia a Villafranca Veronese, al termine del suo spettacolo in teatro, il conduttore di Report ha detto di non essere pentito dell’amicizia con Lavitola e ha poi citato i trascorsi nella massoneria di quest’ultimo, senza risparmiare alcune frecciate all’intervistatore. Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Ranucci: “Lavitola è un po’ la scatola nera del Paese” I commenti di Monteleone e Dettori alle parole di Ranucci Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Secondo i magistrati della Procura di Roma, Valter Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci sul rapporto con Valter Lavitola, "tanti massoni in Parlamento, è una scatola nera del Paese"

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Sigfrido Ranucci e Lavitola, l'amicizia che nasconde un giallo

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Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola: un rapporto di amicizia profondo, parole di affetto, difese pubbliche e domande ancora aperte. Chi è davvero Lavitola? E perché uno dei più noti giornalisti d’inchiesta italiani ha coltivato per anni un legame così stretto con un - X x.com

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