Sigfrido Ranucci sul rapporto con Valter Lavitola tanti massoni in Parlamento è una scatola nera del Paese

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci torna a parlare di Valter Lavitola e denuncia la presenza di massoni in Parlamento. Intervistato da Esperia a Villafranca Veronese, al termine del suo spettacolo in teatro, il conduttore di Report ha detto di non essere pentito dell’amicizia con Lavitola e ha poi citato i trascorsi nella massoneria di quest’ultimo, senza risparmiare alcune frecciate all’intervistatore. Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Ranucci: “Lavitola è un po’ la scatola nera del Paese” I commenti di Monteleone e Dettori alle parole di Ranucci Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola Secondo i magistrati della Procura di Roma, Valter Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Sigfrido Ranucci e Lavitola, l'amicizia che nasconde un giallo

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Temi più discussi: Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: Lui è sconvolto, con Sigfrido sono amici fraterni; Sigfrido Ranucci ha detto di considerare Valter Lavitola un amico vero; Attentato Ranucci, Lavitola ai Pm: Non sono stato io e non ho idea del movente; Sigfrido Ranucci: Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro.

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