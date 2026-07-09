Coraggio Rai ferma Ranucci
Domenica sera, alle 21,20, su Rai3 andrà in onda “Report estate”, una puntata speciale che ripropone alcuni dei servizi più rappresentativi della stagione appena conclusa. La trasmissione sarà condotta da Sigfrido Ranucci, che torna in prima serata con il suo volto riconoscibile. La programmazione si concentra sui contenuti già trasmessi, offrendo una sintesi delle inchieste realizzate nel periodo. La puntata si inserisce nel palinsesto estivo della rete pubblica.
Domenica sera il bel faccione di Sigfrido Ranucci tornerà a intrattenere i telespettatori di Rai3, appuntamento in prima serata a partire dalle 21,20 con “ Report estate ”, concentrato del meglio (si fa per dire) della stagione appena conclusa. Già il fatto che la Rai offra delle repliche in prima serata è cosa che lascia perplessi sullo stato di salute della tv pubblica, che lo faccia con inchieste giornalistiche (anche questo si fa per dire) imbastite da un giornalista al centro di una opaca storia di cronaca nera a sfondo politico è quantomeno bizzarro. Per molto meno – a volte basta una battuta scorretta – viale Mazzini ha sospeso in via cautelativa fior di giornalisti e conduttori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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