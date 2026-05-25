Gli intrecci fra mafia massoneria e politica | 2 condanne e 5 assoluzioni

Due condanne, cinque assoluzioni e una sentenza di prescrizione. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno chiuso il processo scaturito dalla doppia inchiesta "Halycon-Assedio" che ha disarticolato le famiglie mafiose di Licata e fatto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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MAFIA, STATO E MASSONERIA SONO DAVVERO COLLEGATI Con Giuliano Di Bernardo,ex Gran Maestro

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