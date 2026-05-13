Per me Barbara non è morta Io la mafia l’ho conosciuta ad Amelia | sono un po’ irritato ma tranquillissimo

Un uomo ha dichiarato che, a suo avviso, Barbara non è morta. Ha raccontato di aver conosciuto la mafia ad Amelia, aggiungendo che qui, per ottenere un favore, bisogna pagare. La sua opinione sulla scomparsa di Barbara rimane ferma, nonostante le indagini in corso. La sua testimonianza si concentra anche sulle modalità di rapporti con la criminalità locale.

“Per me ad oggi, Barbara non è morta. Io la mafia l’ho conosciuta ad Amelia perché qui, se vuoi un favore, devi pagare”. In una lunga intervista di oltre un’ora, Roberto Lo Giudice ricostruisce non solo gli ultimi diciassette anni dalla scomparsa della moglie, Barbara Corvi, di cui dalla fine di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Quando si pensa ai nonni si pensa sempre a vecchietti un po’ attempati ma oggi è cambiato tutto. Io ho fatto i figli leggermente prima, sono un nonno un po’ più figo”: Sal Da VinciIl cantante napoletano racconta la sua canzone: "È importante restare umani nelle promesse" e si prepara a duettare con Michele Zarrillo Sal Da Vinci...

Carlo Conti: “Io bisessuale? Ho solo un’idea fissa in testa. Non sono curioso, mi sono sempre trovato bene lì. Ero un po’ birbante, una volta ho gestito due fidanzatine”Carlo Conti è tra gli ospiti di “Belve” in onda in prima serata domani 14 aprile su Rai Due.

Argomenti più discussi: Caso Barbara Corvi, Lo Giudice tira in ballo una terza persona: Per me non è morta -; Prelievo del Dna, Lo Giudice: Ho dato massima disponibilità; Caso Barbara Corvi, l’ex marito intervistato da Klaus Davi: Non l'ho uccisa io; Non l’ho uccisa io, il marito di Barbara Corvi intervistato da Klaus Davi.

Dio ti ha portato via dalla terra per portarti lassù in mezzo agli angeli, oltre il cielo e le nuvole. Ma nessuno potrà mai portarti via dal mio cuore. Mi manchi mamma. ??? threads

Barbara Perna (@barbaraperna69) / Posts x.com

Caso Barbara Corvi, Lo Giudice tira in ballo una terza persona: «Per me non è morta»«Barbara non è una vittima di mafia, questa pressione su di me è solo per il mio cognome» e ancora «per me lei non è morta». Queste alcune parole del marito Roberto Lo Giudice in una lunga intervista ... umbria24.it