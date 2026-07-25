Il centrodestra ha chiesto l’intervento della magistratura dopo la pubblicazione di chat in cui Ranucci parla di “massoneria e mafia all’interno della Rai”. Le conversazioni, riportate da un quotidiano, fanno riferimento a presunti rapporti tra queste organizzazioni e l’azienda radiotelevisiva. La scoperta ha suscitato reazioni di condanna, con richieste di chiarimenti ufficiali e verifiche da parte delle autorità competenti.

Le chat, riportate dal quotidiano La Verità, nelle quali Sigfrido Ranucci parlerebbe della presenza di “un po’ di massoneria e mafia all’interno della Rai”, fanno registrare l’indignazione del centrodestra. Che chiede al giornalista di fare i nomi e difendere la reputazione dell’azienda pubblica. Scurria e Ruspandini: “Parole imbarazzanti”. “È veramente imbarazzante l’audio di Sigfrido Ranucci inviato alla influencer Valentina Pelliccia. Accuse fumose di mafia, massoneria, servizi deviati anche ai danni della Rai che gli paga lo stipendio, un frullato di complotti che appare più il tentativo goffo di un adolescente di fare colpo sulla bella di turno che non l’analisi raffinata di un importante giornalista d’inchiesta”, dice il vicecapogruppo alla Camera di FdI, Massimo Ruspandini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci e le chat su mafia e massoneria in Rai, il centrodestra: “Parole inaccettabili, intervenga la magistratura”

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