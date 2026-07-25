Una intercettazione pubblicata ha sollevato polemiche sulla presenza di membri della massoneria in Rai. Durante un’intercettazione, si fa riferimento a una presunta connessione tra l’ente radiotelevisivo e la massoneria. Il responsabile di Report ha dichiarato che il programma continuerà a essere trasmesso indipendentemente da chi lo conduce o dai cambiamenti ai vertici dell’azienda. La discussione si è concentrata sulla natura delle influenze esterne e sull’indipendenza dell’informazione trasmessa.

«Report va avanti perché è un brand Rai, è sempre esistito e continuerà a esistere anche dopo, a prescindere da chi lo conduce e dagli amministratori delegati». Così Giampaolo Rossi, ad della Rai, in un’intervista a Mf, precisa il destino della trasmissione di Sigfrido Ranucci. Intanto sul giornalista continuano ad addensarsi polemiche. Che spesso nascono dai suoi colloqui privati con personaggi già entrati nel calderone mediatico-gossipparo per fatti propri. Ieri La Verità ha pubblicato lo stralcio di una conversazione telefonica tra Ranucci e Valentina Pelliccia (giornalista, comunicatrice, scrittrice, stratega dei social, come da profilo Linkedin, essendo diventato improvvisamente privato quello Instagram, ndr), finita al centro di pettegolezzi per frequentazioni in ambiente politico finora prive di riscontro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci e «la massoneria in Rai»: è polemica sull’intercettazione

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