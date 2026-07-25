Due atleti italiani sono arrivati ai quarti di finale nel torneo di beach volley a Shangluo, in Cina, confermando il primo posto nel girone. La coppia ha superato con autorità gli incontri precedenti e si prepara ora a sfidare uno dei favoriti, un giocatore noto per la sua altezza e potenza. La partita si giocherà contro un avversario che si distingue per le sue capacità fisiche e tecniche.

L’Italia continua a sognare al Beach Pro Tour Challenge di Shangluo, in Cina. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, unica coppia azzurra presente nel tabellone principale maschile, hanno conquistato con autorità l’accesso ai quarti di finale, confermando l’eccellente momento di forma già evidenziato con il primo posto nel girone. Gli azzurri torneranno in campo sabato per affrontare i tedeschi EhlersWüst, seconda testa di serie del torneo con Ehlers che è contemporaneamente vice campione europeo e vice-campione olimpico ma in coppia con Wickler, in una sfida che metterà in palio un posto tra le migliori quattro coppie della manifestazione. La partita si disputerà alle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranghieri e Alfieri non si fermano nel Challenge di Shangluo: ai quarti c’è la sfida al gigante Ehlers

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