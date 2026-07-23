Beach Pro Tour Challenge Shangluo | Alfieri e Ranghieri dominano il girone e volano agli ottavi
Alfieri e Ranghieri hanno vinto i loro incontri nel girone eliminatorio e si sono qualificati per gli ottavi di finale del Beach Pro Tour Challenge di Shangluo, in Cina. La coppia italiana ha ottenuto due vittorie nette, dominando le partite contro le avversarie nel gruppo. La competizione si svolge sulla spiaggia cinese, con le due atlete che proseguono così la loro corsa nel torneo internazionale.
Prosegue nel migliore dei modi il cammino dell’Italia al Beach Pro Tour Challenge di Shangluo, in Cina. L’unica coppia azzurra presente nel tabellone principale, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, ha firmato una splendida doppietta nella giornata inaugurale della fase a gironi, conquistando il primo posto nella Pool C e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gli italiani hanno confermato l’ottimo stato di forma già evidenziato con il recente successo nella tappa Gold del Campionato Italiano di Marina di Modica, imponendosi con autorità in entrambe le sfide disputate. L’esordio li ha visti superare i cechi SemeradStocek con un convincente 21-13, 21-19, risultato che ha subito indirizzato il girone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Finals - Beach Pro Tour 2026 | Shangluo - Challenge | Court 1
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