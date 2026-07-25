Raid nella casa abbandonata | inseguito e arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo un raid in una casa abbandonata. Mentre il suo complice si assicurava che nessuno si avvicinasse, lui stava scendendo aggrappato ai cavi della corrente elettrica. L’episodio è avvenuto subito dopo che lo stabile era stato occupato illegalmente. La polizia è intervenuta e ha fermato uno dei due partecipanti all’azione.
Mentre il complice controllava che non arrivasse qualcuno lui stava scendendo aggrappato ai cavi della corrente elettrica probabilmente dopo aver occupato abusivamente quello stabile. Sono stati però sorpresi dai poliziotti della squadra volante della questura di Fermo che, durante il consueto servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo aver udito rumori sospetti provenire dall’abitazione in stato di abbandono. Nel corso del controllo, gli agenti hanno inizialmente identificato un uomo nei pressi dell’immobile mentre, poco dopo, hanno notato il secondo individuo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, stava scendendo dall’edificio aggrappandosi ai cavi della corrente elettrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Multi SubNeighbors trick him to sell wife, he hoards and eats while they starve
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