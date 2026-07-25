Raid nella casa abbandonata | inseguito e arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo un raid in una casa abbandonata. Mentre il suo complice si assicurava che nessuno si avvicinasse, lui stava scendendo aggrappato ai cavi della corrente elettrica. L’episodio è avvenuto subito dopo che lo stabile era stato occupato illegalmente. La polizia è intervenuta e ha fermato uno dei due partecipanti all’azione.