Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia a Napoli dopo aver tentato di scippare un passante in piazza Porta Nolana. Dopo aver preso la refurtiva, gli agenti lo hanno inseguito e fermato. L’intera operazione si è conclusa con il suo arresto e il recupero degli oggetti sottratti.

Napoli, scippo in piazza Porta Nolana: inseguimento e arresto di un 24enne, recuperata la refurtiva dalla Polizia. Napoli, scippo in piena serata a Porta Nolana. Ancora un episodio di criminalità a Napoli, nella zona di Porta Nolana, dove nella serata del 31 maggio un uomo è stato arrestato poco dopo aver messo a segno uno scippo ai danni di una donna. A intervenire sono stati gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio. L’inseguimento dopo la richiesta di aiuto. Durante il pattugliamento in piazza Porta Nolana, i poliziotti sono stati avvicinati da alcune persone che chiedevano aiuto: una donna aveva appena subito il furto con strappo del borsello e inseguiva il fuggitivo insieme a un’altra persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scippo a Porta Nolana, inseguito e arrestato dalla Polizia

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Assalto al portavalori, poi inseguimento e sparatoria: fermato il commando

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