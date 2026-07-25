Un video virale sui social mostra un gruppo di ragazzi, alcuni siciliani, comportarsi in modo considerato deplorevole sulla metropolitana sopraelevata di Bangkok. L’assessore regionale ha espresso dispiacere e sorpresa per l’episodio, definendolo un comportamento incivile. Il video ha suscitato reazioni sui social media, mentre si attende una presa di posizione ufficiale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle conseguenze per i ragazzi coinvolti.

«Ho appena parlato con il ministro Valditara del video diventato virale sui social che riguarda un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali siciliani, protagonisti di un episodio deplorevole mentre viaggiavano sulla metropolitana sopraelevata di Bangkok. Un comportamento inappropriato che sta avendo ampia risonanza mediatica anche a livello internazionale. Sono profondamente dispiaciuto e resto basito per l’accaduto». Lo dice l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano. «Mi unisco alle scuse prontamente espresse dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok ma voglio rivolgere un appello a tutti i giovani... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ragazzi siciliani incivili sulla metro a Bangkok, l'assessore Turano: «Dispiaciuto e basito, un comportamento deplorevole»

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