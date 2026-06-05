È stata inaugurata un’aula immersiva presso un istituto scolastico a Monreale. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti istituzionali, che hanno dichiarato che il governo sta lavorando per fornire agli studenti strumenti didattici innovativi basati sulle nuove tecnologie, con l’obiettivo di aggiornare metodi e contenuti di insegnamento.

«Il mio governo è impegnato a dotare gli studenti siciliani di strumenti didattici innovativi che sfruttano le nuove tecnologie per arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze, con metodi al passo coi tempi. Vogliamo dare loro le stesse opportunità che hanno i coetanei del resto del Paese e dell’Europa. Questo intervento si affianca agli investimenti che la Regione sta compiendo anche sul piano dell’edilizia scolastica per avere scuole più funzionali, moderne e sicure, in cui esercitare concretamente il diritto allo studio». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, inaugurando insieme con l’assessore... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Inaugurata aula immersiva all’istituto Morvillo di Monreale. Schifani e Turano: «Dotiamo studenti siciliani di strumenti didattici innovativi»

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