Studenti italiani in vacanza studio insultano una passeggera in metro | il video diventa virale interviene l’Ambasciata italiana
Un video che mostra alcuni studenti italiani in vacanza studio in Thailandia disturbano una passeggera in metro, parlando ad alta voce e ridendo, è diventato virale su TikTok e sui media locali. Nel filmato, i giovani disturbano gli altri passeggeri, che si spostano o si voltano dall’altra parte. L’Ambasciata italiana ha commentato la vicenda, intervenendo sulla diffusione del video. La registrazione ha generato attenzione sui social e sui mezzi di comunicazione thailandesi.
Nel filmato, diventato virale su TikTok e successivamente rilanciato dai media thailandesi, i ragazzi parlano ad alta voce, ridono e disturbano gli altri viaggiatori. Quando una donna seduta di fronte a loro chiede di abbassare il tono della voce e domanda da quale Paese provengano, alcuni componenti del gruppo rispondono con frasi provocatorie. Tra queste, “Siamo thailandesi” e “Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro Paese”. Nel video si vedono inoltre alcuni gesti rivolti alla passeggera che hanno suscitato ulteriori critiche. La diffusione delle immagini ha provocato numerose reazioni in Thailandia. I profili social dell’Ambasciata d’Italia a Bangkok sono stati raggiunti da migliaia di commenti di cittadini thailandesi, che hanno chiesto chiarimenti e l’apertura di un’indagine sull’accaduto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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