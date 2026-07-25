Raffaella Castagnini va in pensione | il caloroso saluto della Camera di Commercio

Raffaella Castagnini, dirigente della Camera di Commercio di Bergamo, si ritira. La Camera di Commercio ha inviato un messaggio di saluto ufficiale. Castagnini ha concluso la sua carriera professionale. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali. La sua attività si è svolta nel settore istituzionale e imprenditoriale. La sua uscita in pensione è stata annunciata pubblicamente.

Bergamo. Ci sono persone che rappresentano in pieno un’istituzione. Raffaella Castagnini, dirigente della Camera di Commercio di Bergamo, è una di queste. Ora che lascia l’ente camerale per la pensione sembra che in Largo Belotti manchi qualcuno. Castagnini, nata e cresciuta nella campagna bolognese, si é laureata all’università di Bologna in Lingue. A Bergamo arriva nel 1988 ed inizia a lavorare alla Camera di Commercio. Nel frattempo consegne una seconda laurea in Scienze Politiche all’Università di Milano. Agli inizi Castagnini lavora nella Segreteria del dottor Cassata, allora Vice Segretario della Camera, poi passa per qualche anno all’Ufficio studi e statistica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salento, il postino va in pensione dopo 40 anni: il saluto in una lettera affissa in paese. «Castrì non è stato solo un posto di lavoro, è casa»Dopo quarant’anni di servizio, un postino di Castrì di Lecce ha lasciato il lavoro.

Guai per il consigliere della Camera di Commercio Italiana in CinaUn consigliere della Camera di Commercio Italiana in Cina è stato fermato a Guangzhou con altri italiani con l’accusa di uso di stupefacenti.