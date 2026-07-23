Dopo quarant’anni di servizio, un postino di Castrì di Lecce ha lasciato il lavoro. La sua ultima consegna non è stata un pacco o una lettera, ma un messaggio di ringraziamento affisso in paese. In una lettera pubblica, ha scritto che Castrì non è stato solo un luogo di lavoro, ma una vera e propria casa. La comunicazione è stata condivisa con la comunità locale attraverso un manifesto.

L’ultima consegna non è stata una lettera né un pacco. È stato un grazie. Walter Aprile ha scelto di salutare così Castrì di Lecce dopo quarant’anni trascorsi a percorrerne le strade come portalettere, affidando il suo addio a un manifesto rivolto all’intera comunità. Un messaggio semplice, ma capace di raccontare il legame costruito in una vita di lavoro: «Per me, Castrì non è stato solo un posto di lavoro. Castrì è casa». Sessantacinque anni, originario di Martano, Aprile è andato in pensione lo scorso 30 giugno, chiudendo una carriera iniziata il 31 marzo 1986. Per quattro decenni ha scelto di restare sempre nello stesso paese, nonostante la possibilità di trasferirsi altrove. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, il postino va in pensione dopo 40 anni: il saluto in una lettera affissa in paese. «Castrì non è stato solo un posto di lavoro, è casa»

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