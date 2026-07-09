Un consigliere della Camera di Commercio Italiana in Cina è stato fermato a Guangzhou con altri italiani con l’accusa di uso di stupefacenti. È stato rilasciato dopo l’intervento del consolato italiano a Canton e si trova in attesa di affrontare il processo.

L’uomo sarebbe stato fermato a Guangzhou insieme ad altri italiani con l’accusa di uso di stupefacenti. Rilasciato anche grazie all’intervento del consolato italiano a Canton, sarebbe in attesa del processo. Il consigliere della Camera di Commercio Italiana in Cina, Alessandro Petrini, sarebbe finito nei guai a Guangzhou con l’accusa di uso e spaccio di stupefacenti. Con lui sarebbero stati fermati altri italiani e stranieri residenti nella Repubblica Popolare. Dopo alcune settimane di fermo, con l’intervento del consolato italiano a Canton, Petrini sarebbe stato rilasciato, in attesa del processo formale che ci sarà nei prossimi mesi. © TAGFIN S. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guai per il consigliere della Camera di Commercio Italiana in Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianni Di Giovanni alla presidenza della Camera di Commercio Italiana in CinaGianni Di Giovanni è stato nominato nuovo presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina.

Trenitalia (Fs): accordo con la Camera di Commercio italiana in Cina per lo sviluppo nel mercato esteroTrenitalia, società del Gruppo FS, ha firmato un accordo di cooperazione commerciale con la Camera di Commercio Italiana in Cina.

Guai per il consigliere della Camera di Commercio Italiana in CinaIl consigliere della Camera di Commercio italiana in Cina sarebbe stato fermato e poi rilasciato a Guangzhou con l'accusa di uso di stupefacenti. lettera43.it

Mencaroni rieletto all'unanimità per acclamazione alla guida della Camera di Commercio dell'UmbriaIl nuovo Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria ha inaugurato il mandato 2026-2031 confermando per acclamazione Giorgio Mencaroni alla presidenza. Il voto unanime dei ... orvietonews.it