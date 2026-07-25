Rafael Leao proposto alla Roma nuova possibilità per il futuro del portoghese | CM

Da calciomercato.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha presentato un'offerta per Rafael Leao, il cui futuro al Milan è ancora incerto. L’attaccante portoghese ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi in Inghilterra o Spagna, ma finora non sono arrivate conferme ufficiali sulla sua cessione. Il club rossonero aspetta sviluppi, mentre il giocatore valuta le opzioni per il suo prossimo passo.

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Il Milan è in attesa di capire quello che sarà il futuro di Rafael Leao con l’attaccante portoghese che, in più di un’occasione, ha affermato di voler cambiare aria, dando la propria preferenza a Inghilterra o Spagna. Il cartellino di Rafael Leao è stato offerto alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore il cartellino del giocatore sarebbe stato proposto alla Roma con la quale, però, non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Gasperini, ma l’alto ingaggio percepito dal classe 1999 in rossonero rischia di rendere molto complicato l’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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