La Roma ha presentato un'offerta per Rafael Leao, il cui futuro al Milan è ancora incerto. L’attaccante portoghese ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi in Inghilterra o Spagna, ma finora non sono arrivate conferme ufficiali sulla sua cessione. Il club rossonero aspetta sviluppi, mentre il giocatore valuta le opzioni per il suo prossimo passo.

Il Milan è in attesa di capire quello che sarà il futuro di Rafael Leao con l’attaccante portoghese che, in più di un’occasione, ha affermato di voler cambiare aria, dando la propria preferenza a Inghilterra o Spagna. Il cartellino di Rafael Leao è stato offerto alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore il cartellino del giocatore sarebbe stato proposto alla Roma con la quale, però, non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Gasperini, ma l’alto ingaggio percepito dal classe 1999 in rossonero rischia di rendere molto complicato l’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calciomercato.it - Rafael Leao proposto alla Roma, nuova possibilità per il futuro del portoghese | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ciclo di Rafael Leao al Milan è finito: l’annuncio pubblico del portoghese scuote il mercato rossoneroDurante il ritiro della nazionale portoghese, Rafael Leao ha dichiarato di voler lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Leggi anche: Rafael Leao ai saluti dopo sette anni di Milan: il portoghese prepara l’addio con il sogno della Premier League

Temi più discussi: Rafa Leao sul mercato: Ho parlato con il Milan, studierò le varie opzioni; Palmeri: Retroscena Leao-Inter: proposto a metà prezzo, Conte si incazzò e disse...; Sabuncuoglu: Leao proposto al Fenerbahce: il Milan chiede 50 milioni con obbligo. Gardi autorizzato a trattare; Leao rivela: Ho parlato con il Milan, ma non so se andrò via.

Rafael Leão nel mirino del Fenerbahçe: al portoghese è stato proposto un contratto quadriennale da 10M€ a stagione, più 2M€di bonus. Il Milan, però, valuta il suo cartellino tra i 50 e i 60M€. #Milan #Leao #Fenerbahce #Calciomercato @la_ro x.com

Il Galatasaray bussa alla porta del Milan per Rafael Leao: rifiutata la prima offerta dei turchi. I dettagliIl Galatasaray si muove per Rafael Leao e presenta una prima offerta al Milan. Il club rossonero, però, rifiuta e rilancia. Ecco i dettagli Il futuro di Rafael Leão continua a tenere banco nelle strat ... msn.com

Leao rivela: Ho parlato con il Milan, ma non so se andrò viaNei primi giorni di mercato, Leao è stato proposto alla Roma. Vorrebbe lasciare Milano, ma nulla è ancora scritto. siamolaroma.it