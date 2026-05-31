Durante il ritiro della nazionale portoghese, Rafael Leao ha dichiarato di voler lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato estiva. La comunicazione è stata ufficializzata pubblicamente dal giocatore. La notizia ha causato reazioni nel mercato rossonero, con club interessati a valutare eventuali trattative per il trasferimento. Leao ha specificato che la decisione riguarda il suo futuro professionale e non ha dato dettagli sui possibili accordi.

La bomba di mercato esplode direttamente dal ritiro della nazionale portoghese, dove Rafael Leao ha annunciato ufficialmente l’intenzione di lasciare il Milan durante la prossima sessione estiva. Il numero dieci rossonero ha scelto i microfoni dell’emittente SportTV per fare chiarezza sul proprio futuro, chiudendo di fatto un’annata tormentata da pesanti frizioni dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Nonostante un contratto blindato con scadenza fissata al 30 giugno 2028, l’esterno offensivo ha rotto gli indugi, spiegando che il suo percorso a Milano ha ormai esaurito le motivazioni e che la decisione di tentare una nuova avventura professionale è già stata presa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il ciclo di Rafael Leao al Milan è finito: l’annuncio pubblico del portoghese scuote il mercato rossonero

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LEAO CICLO FINITO, ALLEGRI SBAGLIA TUTTO, POTREI DIRE LA QUALUNQUE, MA SEMPRE FORZA VECCHIO CUORE!

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