Dopo sette anni, Rafael Leao si prepara a lasciare il Milan. Il portoghese ha annunciato i saluti e sta programmando il trasferimento in Premier League. La sessione di mercato in corso potrebbe essere il momento in cui il giocatore cambia squadra, chiudendo un ciclo iniziato nel 2016. La decisione arriva dopo un lungo periodo con il club rossonero, che ora si avvia a perdere uno dei suoi attaccanti più rappresentativi.

Il lungo matrimonio tra Rafael Leao e il Milan è destinato a concludersi durante la prossima sessione di mercato, segnando la fine di un’era durata ben sette anni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il talento portoghese nato nel 1999 è ormai pronto a dire addio al club rossonero, al termine di un ciclo caratterizzato da alti e bassi che ha profondamente segnato l’ambiente milanista. Nonostante il grande affetto iniziale della tifoseria, capace di intravedere nel numero dieci doti fuori dal comune, il rendimento offerto dall’attaccante nelle ultime due stagioni ha generato una forte delusione, spingendo le parti verso una separazione che appare ormai inevitabile per il futuro del calciatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rafael Leao ai saluti dopo sette anni di Milan: il portoghese prepara l’addio con il sogno della Premier League

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