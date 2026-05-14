Prosegue la campagna di raccolta firme promossa da un comitato locale per opporsi alla costruzione di una moschea a Foggia. Nel fine settimana, il gruppo ha raccolto altre mille firme, portando il totale a circa settemila. La richiesta riguarda il diniego al progetto, già oggetto di discussioni pubbliche e proteste da parte di alcuni cittadini. La raccolta prosegue con l’obiettivo di raggiungere un numero maggiore di adesioni.

FOGGIA, 13 maggio 2026. Anche lo scorso fine settimana il Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale ha richiamato al gazebo allestito all’isola pedonale di corso Vittorio Emanuele mille cittadini che hanno firmato la petizione avviata per esprimere un fermo No alla costruzione di una moschea a Foggia. “Diversamente da chi ha bollato la nostra iniziativa come inutile, i cittadini foggiani sono di tutt’altro avviso, e la partecipazione, la rivendicazione e la difesa della propria identità, la preoccupazione per la tenuta sociale e per la convivenza basata sul rispetto reciproco non sono mai inutili. La nostra raccolta firme...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Prosegue la raccolta firme di Futuro Nazionale contro la Moschea a Foggia

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