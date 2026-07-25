Quentin Halys ha vinto il suo primo titolo ATP battendo in finale Bublik al torneo di Kitzbühel. La partita si è conclusa con la vittoria di Halys in due set. Con questa vittoria, il tennista ha conquistato il primo titolo ufficiale nel circuito maggiore. La finale si è giocata sul campo di Kitzbühel, con Halys che ha prevalso in due set. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella carriera del giocatore.

Quentin Halys ha scelto il palcoscenico del Generali Open di Kitzbühel per scrivere la pagina più importante della propria carriera. Il tennista francese ha conquistato il primo titolo ATP della sua storia superando in finale il campione uscente e numero uno del seeding, Alexander Bublik, al termine di una sfida nella quale ha saputo unire qualità al servizio, disciplina tattica e una notevole tenuta nei momenti di maggiore pressione. La finale austriaca ha premiato la continuità di Halys, capace di arginare il talento imprevedibile del kazako e di trasformare l’occasione più importante della settimana in un traguardo atteso da tempo. Un... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quentin Halys conquista il suo primo titolo ATP: sconfitto Bublik in finale a Kitzbühel

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Alexander Zverev vs Quentin Halys | Round 3 | Roland-Garros 2026 | Alexander Zverev wins in Round 3

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