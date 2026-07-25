Nella finale di Kitzbuhel, Alexander Bublik affronterà Quentin Halys. La partita si gioca su campi in terra battuta, con entrambi i giocatori in cerca del primo titolo su questa superficie. Bublik, numero più alto nel ranking, ha superato avversari di livello per arrivare all'ultimo atto, mentre Halys ha eliminato avversari di pari livello. La sfida si prevede equilibrata, con possibili variazioni di ritmo e strategia.

Finale insidiosa per Alexander Bublik, che nell’atto conclusivo di Kitzbuhel sarà opposto al francese Quentin Halys: analisi e pronostico del match. Dopo aver superato Tomas Martin Etcheverry in semifinale con una prestazione solida e dominante al servizio, Alexander Bublik è ora chiamato ad affrontare Quentin Halys, con il quale si contenderà il titolo all’ Atp 250 di Kitzbuhel. Un rivale insidioso, protagonista di una settimana eccellente e reduce da una battaglia vinta al secondo set contro Yannick Hanfmann, deciso a sfruttare il momento di forma per tentare il grande colpo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per il kazako si tratta di un appuntamento cruciale: in palio non c’è soltanto il trofeo del torneo austriaco, ma anche la conferma della difesa del titolo conquistato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Bublik-Halys vale il titolo di Kitzbuhel: il pronostico della finale

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