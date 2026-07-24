Durante il torneo ATP di Kitzbühel 2026, Alexander Bublik ha raggiunto la finale. Dall'altra parte, il francese Quentin Halys, che sta risalendo la classifica, ha sorprendentemente raggiunto il suo primo finale in carriera, sconfiggendo avversari di livello. Bublik, testa di serie numero uno, affronterà Halys in un match che promette di essere inatteso.

Da una parte il più atteso, il numero 1 del tabellone, il kazako Alexander Bublik. Dall’altra un giocatore che sta ricostruendo la sua classifica, il francese Quentin Halys, già un ultimo atto ATP in carriera, ma un percorso a sorpresa per il livello degli avversari battuti. Sarà questa la finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, che può essere l’occasione per il sesto titolo consecutivo per l’uomo che, un anno fa, raggiunse i quarti al Roland Garros. Partiamo dalla prima semifinale in scena oggi: in essa Bublik batte per 6-3 6-4 uno dei migliori uomini che l’Argentina ha per il discorso terra rossa, vale a dire Tomas Martin Etcheverry. Il kazako va subito sul 3-0, sfiora il 4-0 (nel quarto game è 0-40), poi però non riesce ad avere il doppio break di vantaggio e allora il 6-3 gli basta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Kitzbühel 2026: Bublik in finale, troverà a sorpresa Halys

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[LIVE] Bublik vs Etcheverry | Semifinal | ATP Kitzbühel 2026 Live Score & Stats

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