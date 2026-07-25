Quelle verità nascoste tra Grinzane e Bologna
Negli ultimi dieci giorni sono emersi due casi che hanno attirato l’attenzione: uno riguarda un uomo accusato di reati legati alla sua attività, l’altro coinvolge un individuo sotto inchiesta per presunti illeciti. Entrambi sono stati oggetto di indagini e di successive comunicazioni ufficiali. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità e ha portato a confronti pubblici, senza tuttavia modificare i fatti già accertati dalle autorità competenti.
Provate a riscrivere la storia degli ultimi 10 giorni senza il caso di Mario Roggero e quello di Abderrahim Fakir. È un testacoda narrativo, un universo inesplorato, un esercizio di cronaca alternativa che inevitabilmente genera una realtà alternativa. Senza quella rapina nella gioielleria di Grinzane, senza quel terrore di fronte alla moglie e alla figlia maltrattate per l’ennesima volta, senza quei corpi sul selciato che determinano quella condanna. Senza quelle grida sconclusionate, quei toni minacciosi e quei colpi che fanno accorrere gli agenti, senza quell’esito infausto che innesca quel saccheggio urbano a Bologna. Una serie di nessi causali che saltano, 3 vite in più, anzi 4, perché l’ergastolo di fatto a Roggero permane uno squarcio nella coscienza civile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Il 16 luglio il ministero della Giustizia pubblica una riga sola: il ministro Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero. Poche ore prima il gioielliere di Grinzane Cavour era entrato nel carcere di Fossano per sco facebook