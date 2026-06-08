Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Una docu-inchiesta per sciogliere i dubbi sulla vita e sulla morte del Duce. Intervengono anche Bruno Vespa e Michele Santoro Dopo la chiusura stagionale, non senza polemiche, de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti torna a presidiare il lunedì sera di Rai 3 con una docu-inchiesta dedicata alle ‘verità nascoste’ di Benito Mussolini. Lo speciale in onda questa sera alle 21.15, dal titolo Mussolini – Le Verità Nascoste, cercherà di sciogliere alcuni dubbi sulla vita del Duce e sulla sua morte. Secondo alcuni studiosi, su quest’ultima si allungherebbe l’ombra del primo ministro britannico Winston Churchill. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Massimo Giletti torna su Rai 3 con Mussolini – Le Verità Nascoste

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MASSIMO GILETTI SU RAI 3 CON UN DOCUMENTARIO: UN VERO RITORNO O UN RIPIEGO PER NON DARE FASTIDIO

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