Le verità nascoste | tutto quello che c’è da sapere sul film

Le verità nascoste: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le verità nascoste, film del 2000 diretto da Robert Zemeckis, con protagonisti Michelle Pfeiffer e Harrison Ford: un avvincente thriller di stampo hitchcockiano. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel Vermont, in una bella casa sul lago, si trasferisce Norman Spencer (Harrison Ford), famoso scienziato e ricercatore universitario, e sua moglie Claire (Michelle Pfeiffer), violoncellista in pensione. Per la coppia ha inizio così una nuova fase della loro vita, poiché Caitlin, figliastra di Norman, li lascia per frequentare il college. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Le verita nascoste - una scena da perdere il respiro

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