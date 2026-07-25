Quarto Grado cos’è successo il 24 luglio | Gianluigi Nuzzi chiude e saluta Le ultime sul caso Roggero
Il 24 luglio, su Rete 4, è andata in onda l'ultima puntata stagionale di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione ha trattato quattro casi giudiziari diversi, offrendo aggiornamenti e approfondimenti. La puntata si è conclusa con un breve intervento su un caso ancora irrisolto. Dopo questa data, Gianluigi Nuzzi ha salutato i telespettatori e non ci sono state ulteriori trasmissioni.
Venerdì 24 luglio, su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno condotto l’ultima puntata stagionale di Quarto Grado. Un finale ricco di contenuti per il programma di cronaca nera del venerdì sera, che ha messo insieme quattro casi giudiziari molto diversi tra loro e un passaggio più breve su un giallo ancora aperto. In studio, accanto ai due conduttori, il consueto parterre di giornalisti ed esperti: Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Caterina Collovati, gli avvocati Marco Oliva e Nicodemo Gentile, Don Patrizio e il criminologo Massimo Picozzi. Ad aprire la serata, un ringraziamento di Nuzzi e Viero al pubblico che ha seguito il programma durante tutta la stagione, esteso anche alla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
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