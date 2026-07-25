Quarto Grado cos’è successo il 24 luglio | Gianluigi Nuzzi chiude e saluta Le ultime sul caso Roggero

Notizia in breve

Il 24 luglio, su Rete 4, è andata in onda l'ultima puntata stagionale di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione ha trattato quattro casi giudiziari diversi, offrendo aggiornamenti e approfondimenti. La puntata si è conclusa con un breve intervento su un caso ancora irrisolto. Dopo questa data, Gianluigi Nuzzi ha salutato i telespettatori e non ci sono state ulteriori trasmissioni.