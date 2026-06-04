Chi è Gianluigi Nuzzi il conduttore di Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore, è noto per il suo ruolo a Mediaset. Attualmente conduce i programmi Dentro la Notizia e Quarto Grado, dedicandosi a notizie di attualità e cronaca nera. La sua presenza in televisione è riconoscibile da molti spettatori, grazie alla sua esperienza nel settore.

Giornalista e conduttore, Gianluigi Nuzzi è uno dei volti più conosciuti di Mediaset. Conduce infatti sia Dentro la Notizia che Quarto Grado, occupandosi di attualità e cronaca nera. La carriera di Gianluigi Nuzzi. Classe 1969, Gianluigi Nuzzi è nato a Milano e si è occupato di giornalismo sin da quando era giovanissimo. Alle scuole elementari già curava un giornale in cui riportava delle notizie, coltivando una passione che con il tempo sarebbe diventata un lavoro vero e proprio. Nel 1996 infatti diventa giornalista e comincia a collaborare con numerose testate fra cui L’Europeo, Espansione e CorrierEconomia. In seguito ha lavorato per Il Giornale e Panorama, diventando un inviato di Libero. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Personalmente io mi rifiuto di crederci. Non so da chi è uscita questa notizia ma sta girando per cui chiedo cortesemente a @GianluigiNuzzi di smentire e dichiarare che nessuno compenso è stato percepito da Marco Poggi. Grazie gentilissimo. #Garlasco x.com

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