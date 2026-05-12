Il biglietto, recuperato dai rifiuti e con scritto "assassino", di Andrea Sempio sarebbe stato spiegato dall'indagato attraverso un audio. Quest'ultimo è stato trasmesso in esclusiva dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la Notizia. L'aveva mandato lo stesso 38enne a Gianluigi Nuzzi. Il vocale ripercorre i passaggi citati nella 'scaletta' dell'appunto sequestrato nella spazzatura e finito nelle carte dell'accusa sul caso Garlasco. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47683250 "Lui mi aveva mandato un audio " per rispondere alla domanda 'Quando hai saputo delle accuse (nel 2017, ndr) cosa è successo, puoi descrivere minuziosamente quei momenti?', ha detto Nuzzi, sottolineando come in quell'audio "guarda caso ritroviamo esattamente le parole di quell'appunto: la scaletta di una risposta a un giornalista".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Gianluigi Nuzzi: "Confessione di Sempio? No, appunti per Quarto Grado"

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