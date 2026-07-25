Quarta ondata di caldo quando arriverà Temperature e picchi mai così elevati
Una quarta ondata di caldo sta per arrivare nel paese. Dopo alcune diminuzioni di temperatura in varie zone, si prevede un peggioramento con temporali violenti. Successivamente, un nuovo anticiclone africano si insedierà sulla penisola, portando di nuovo temperature molto elevate e picchi mai visti prima. La fase di caldo intenso durerà poco, lasciando spazio a condizioni meteorologiche variabili.
La tregua dal caldo intenso durerà ancora poco. Dopo il calo delle temperature registrato in diverse aree del Paese, l’Italia si prepara a una nuova fase meteo caratterizzata prima da temporali violenti e poi dal ritorno dell’anticiclone africano. La quarta ondata di calore della stagione dovrebbe arrivare a partire da mercoledì 29 luglio con temperature che torneranno rapidamente sopra la media e con punte molto elevate. Quando arriva la quarta ondata di caldo In Italia temperature fino a 41-43 gradi Il ruolo del caldo sui mari italiani La minaccia de El Niño Quando arriva la quarta ondata di caldo Da mercoledì 29 luglio l’anticiclone africano dovrebbe tornare a espandersi sull’Italia, aprendo la quarta ondata di calore della stagione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Caldo, terza ondata africana in arrivo, temperature fino a 40 gradi - Unomattina 09/07/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Quarta ondata di caldo estremo, i picchi delle temperature città per città (non si escludono i 40°C)
Meteo, temperature in calo e temporali. Da domenica cambia tutto con la quarta ondata di caldo: altri picchi attesi al SudLe temperature si abbassano leggermente e si prevedono temporali nel corso della settimana, con condizioni meteorologiche stabili fino a sabato.
Temi più discussi: Meteo, verso la quarta ondata di caldo africano: ribaltone a 40 gradi dopo il fresco nel weekend; Caldo africano, arriva la quarta ondata la prossima settimana; Vita in diretta 2025/26 - Meteo: prepariamoci alla quarta ondata di caldo torrido - 24/07/2026 - Video; Meteo, breve tregua dal caldo record ma è in arrivo una nuova ondata: ecco quando.
Quarta ondata di caldo estremo in Italia: temperature record città per città a fine luglio 2026 ? facebook
Meteo, torna il caldo africano: quando arriva la quarta ondata di calore e quanto dura x.com
Quarta ondata di caldo, dove colpirà: previsioni città per città con punte vicine ai 40 gradiArriva la quarta ondata di caldo estremo. Al momento, le temperature nella terza decade di luglio sono tornate su valori vicini alla media quasi ovunque, tranne che sulle isole maggiori ... ilmattino.it
Perché la quarta ondata di caldo potrebbe fare molto maleWeekend con temporali sparsi e crollo termico soprattutto al Centro Nord. Poi escalation del caldo: la prima settimana di agosto si andrà oltre i 40 gradi nelle città ... quotidiano.net