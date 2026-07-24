Arriva la quarta ondata di caldo estremo. Al momento, tranne che sulle isole maggiori e all'estremo sud, le temperatura nella terza decade di luglio sono tornate su valori vicini alla media. Queste condizioni più normali si manterranno fino all'inizio della prossima settimana anche se non per tutti. C'è da segnalare infatti una breve impennata termica che precederà l'arrivo di una perturbazione atlantica piuttosto intensa, che riporterà caldo localmente intenso all'estremo Sud nel corso del weekend. In questi giorni c'è per altro l'ingresso nella fase statisticamente più calda dell'estate e dell'intero anno, quella dei cosiddetti giorni del Solleone, che in genere si estende fino alla seconda decade di agosto e che non sembra voglia tradire le aspettative, spiega 3B Meteo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Quarta ondata di caldo estremo, i picchi delle temperature città per città (non si escludono i 40°C)

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Ondata di calore estremo in Europa Cause e andamento della temperatura media globale

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