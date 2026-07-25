Nel gennaio 1984, due band di grande successo iniziarono un tour insieme che avrebbe lasciato il segno nel rock americano. Durante questa tournée, un episodio rimasto nella memoria collettiva riguarda un confronto tra Ozzy Osbourne e i membri di un’altra band, i quali appresero cosa significasse davvero essere fuori controllo. Quel tour è ricordato come uno degli eventi più rivoluzionari e rischiosi del rock degli anni Ottanta.

Era il gennaio del 1984 e qualcosa di straordinario stava per accadere sulle strade americane. Due treni ad alta velocità, lanciati in rotta di collisione verso l’eccesso totale, si erano appena accoppiati sui binari di un’unica tournée destinata a entrare nella leggenda nera del rock and roll. Da un lato c’era Ozzy Osbourne, il Principe delle Tenebre, l’uomo che aveva già morso la testa a un pipistrello sul palco di Des Moines, aveva urinato sui gradini dell’Alamo in Texas e aveva perso la sua spalla musicale più preziosa — Randy Rhoads — in un assurdo incidente aereo solo due anni prima. Dall’altro c’erano i Mötley Crüe, quattro ragazzi di Los Angeles che sembravano usciti da un incubo glam, con il trucco colato, gli stivali a plateau e un secondo album — Shout at the Devil — che stava già bruciando le classifiche americane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando Ozzy Osbourne insegnò ai Mötley Crüe cosa significa davvero essere fuori controllo: il tour del 1984 che cambiò il rock americano

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Tommy Lee Talks Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, Sobriety, and Tommyland Rides Again

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