Andrea Sempio e il soliloquio | cosa significa davvero e quando bisogna preoccuparsi
Recentemente, si è parlato di soliloquio come di un comportamento comune, spesso frainteso. Si tratta di parlare ad alta voce da soli, senza che ciò indichi necessariamente un problema di salute mentale. Secondo gli esperti, questa abitudine può aiutare a chiarire i propri pensieri e a ridurre la sensazione di confusione interna. La distinzione tra un semplice soliloquio e eventuali segnali di disagio richiede comunque attenzione.
“Il soliloquio non è una patologia: significa semplicemente parlare da soli ad alta voce. Può essere un modo per organizzare i propri pensieri e ridurre la percezione di confusione interiore. Diventa un tentativo di gestire stress e ansia. Non sempre ciò che viene detto ad alta voce corrisponde.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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