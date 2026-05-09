Andrea Sempio e il soliloquio | cosa significa davvero e quando bisogna preoccuparsi

Recentemente, si è parlato di soliloquio come di un comportamento comune, spesso frainteso. Si tratta di parlare ad alta voce da soli, senza che ciò indichi necessariamente un problema di salute mentale. Secondo gli esperti, questa abitudine può aiutare a chiarire i propri pensieri e a ridurre la sensazione di confusione interna. La distinzione tra un semplice soliloquio e eventuali segnali di disagio richiede comunque attenzione.

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