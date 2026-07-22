Il 22 luglio 2025, è morto Ozzy Osbourne, noto come “Principe delle Tenebre” e voce dei Black Sabbath. La causa ufficiale è stata un arresto cardiaco extraospedaliero, secondo il certificato di morte depositato dalla figlia. Osbourne aveva 76 anni. La notizia è stata riportata dai quotidiani britannici e statunitensi.

Ozzy Osbourne, voce inconfondibile dei Black Sabbath e simbolo del metal britannico, è morto il 22 luglio 2025, all’età di 76 anni, a causa di un “arresto cardiaco extraospedaliero”: questo quanto riportato dal certificato di morte, depositato dalla figlia Aimée e riportato prima dal Sun, poi dal New York Times. L’arresto cardiaco è stato complicato da “infarto miocardico acuto, cardiopatia coronarica e morbo di Parkinson con disfunzione autonoma”.Esattamente diciassette giorni prima, il “Principe delle Tenebre” aveva avuto il concerto conclusivo, Back to the Beginning, a Villa Park. In quella serata aveva suonato prima con la sua band solista e poi con Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward nella formazione originale dei Black Sabbath. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 22 luglio, muore il “Principe delle Tenebre” Ozzy Osbourne

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