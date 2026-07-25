Qualificazioni Conference League | 49 partite in tre giorni In campo anche l’Ajax Tutti i match e i risultati
In tre giorni si sono disputate 49 partite di qualificazione alla Conference League, coinvolgendo 98 squadre. Tra le squadre in campo anche l’Ajax. La maggior parte delle squadre ha concluso il turno senza passare alla fase successiva. Le partite si sono svolte in varie città europee, con risultati che hanno determinato le squadre qualificate e quelle eliminate. Tra le sfide più attese ci sono state quelle che vedevano coinvolti club di prima fascia.
Belgrado (Serbia) 25 luglio 2026 – La bellezza di 49 partite per un secondo turno di qualificazione, il sogno di 98 squadre di prendere parte a una competizione continentale, con la fredda consapevolezza che tra loro a malapena un quarto delle squadre in campo arriverà alle fase a campionato. Si lotta però in giro per l'Europa, per provare ad esserci, mentre arrivano in campo le prime big. Ajax e Braga vincono il loro debutto in Conference League, mentre il Gent si ferma sul pari. Tutto questo mentre partecipano ancora club dalle Isole Faroe, da Malta, dal Lussemburgo fino ad arrivare al lontano Kazakistan. L'esito delle partite d'andata del secondo turno preliminare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
UEFA Champions League & Conference League Qualifiers: Final Match Results (July 8, 2026)
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