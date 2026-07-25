Qualificazioni Conference League | 49 partite in tre giorni In campo anche l’Ajax Tutti i match e i risultati

Notizia in breve

In tre giorni si sono disputate 49 partite di qualificazione alla Conference League, coinvolgendo 98 squadre. Tra le squadre in campo anche l’Ajax. La maggior parte delle squadre ha concluso il turno senza passare alla fase successiva. Le partite si sono svolte in varie città europee, con risultati che hanno determinato le squadre qualificate e quelle eliminate. Tra le sfide più attese ci sono state quelle che vedevano coinvolti club di prima fascia.