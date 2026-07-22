Il 23 luglio sono in programma 40 partite di Conference League, tra cui spiccano le gare di Ajax e Panathinaikos. La nostra selezione include anche queste due sfide tra le cinque più rilevanti della giornata.

Conference League, sono ben 40 le gare in programma. Nella nostra cinquina abbiamo inserito pure le sfide che vedranno protagoniste Ajax e Panathinaikos. Il giovedì di Conference League si conferma il momento più atteso e frenetico dell’intera settimana europea, regalandoci una vera e propria scorpacciata di calcio con ben 40 partite in programma distribuite tra i campi più disparati ed esotici del continente. (Instagram) – Ilveggente.it Nella nostra selezione per la multipla spicca innanzitutto Vojvodina-Ajax. I giganti olandesi, reduci da un deludente quinto posto in Eredivisie e dal successo ai rigori con l’Utrecht nei playoff di qualificazione alla Conference, per ripartire hanno scelto l’ex allenatore del Girona, Michel, rinforzando la rosa con innesti del calibro di Blind, Caio Henrique e Marcos Leonardo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 23 luglio: in campo anche una nobile decaduta

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