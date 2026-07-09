Europa League e Conference League al via le qualificazioni | il programma completo delle sfide di oggi
Oggi prendono il via le qualificazioni di Europa League e Conference League, con numerose sfide in programma. Le partite si svolgono in tutto il continente, coinvolgendo squadre che cercano di ottenere un biglietto per le fasi principali delle competizioni UEFA. La stagione 202627 entra nel vivo con questo primo turno di qualificazione, che vede protagonisti club di diverse nazionalità. Le gare si svolgono giovedì 9 luglio, dando il via ufficiale alla nuova campagna europea.
La stagione europea 202627 entra nel vivo con il primo turno di qualificazione di Europa League e Conference League. Giovedì 9 luglio sono in programma numerose sfide che vedranno impegnate squadre provenienti da tutto il continente, pronte a inseguire il sogno di conquistare un posto nelle fasi principali delle competizioni UEFA. Europa League: iniziano le qualificazioni. Per quanto riguarda l’Europa League, il calendario propone le gare d’andata del primo turno di qualificazione, con diversi club storici impegnati nel tentativo di avvicinarsi alla fase campionato. Tra gli incontri più attesi figurano: Le gare di ritorno si disputeranno la prossima settimana e decreteranno le squadre qualificate al turno successivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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