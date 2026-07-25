Quali sono le 5 erbe più ricche di magnesio

Tra le erbe più ricche di magnesio ci sono il prezzemolo, il basilico, l’origano, la menta e il coriandolo. Questi aromi sono comunemente usati in cucina e contengono quantità significative di questo minerale essenziale. Il magnesio è coinvolto in più di 300 reazioni biochimiche, tra cui la produzione di energia, il funzionamento muscolare e nervoso, oltre alla salute delle ossa e del cuore.

Il magnesio è un minerale essenziale per un gran numero di funzioni dell’organismo. È coinvolto in oltre 300 reazioni biochimiche ed è necessario, tra l’altro, alla produzione di energia, al funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso, alla salute delle ossa e a quella del cuore. Un apporto adeguato contrasta stanchezza fisica e mentale, aiuta a rilassare i muscoli, riduce il rischio di crampi ed è fondamentale per la regolazione della pressione sanguigna. Ciò non implica, tuttavia, che sia necessario correre subito a cercare un integratore al supermercato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in soggetti sani e al netto di specificità individuali, un’alimentazione varia ed equilibrata è più che sufficiente a coprire il fabbisogno quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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6 erbe aromatiche ricche di magnesio

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